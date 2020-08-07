راندا العدوى: استثناء القادمين على المطارات السياحية من pcr يعزز التدفقات

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، أن استثناء ـ السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr يعزز من استمرار التدفقات السياحية الى مطارات المدن السياحية .





وأكدت راندا فى تصريح لـ"صدي البلد" أن ، قرار ر ئيس الوزراء تضمن عدم تحرك السائحين ، من المدن السياحية الى باقي المحافظات دون عمل تحليل pcr قبلها بـ 72 ساعة ، وذلك لضمن عدم انتشار أو نقل لفيروس كورونا .





اوضحت الخبيرة السياحية أن ، حركة الافواج السياحية بين المحافظات لا تتم بشكل عشوائى ، بل عبر اخطارات حركة رسمية ، وهنا لامجال لدخول اى سائح مابين المحافظة و الاخري ، دون الخضوع لعمل تحليل pcr .



