جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهريب بـ1.05 مليون جنيه.. صور

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف غنيم، 4 محاولات التهريب كميات من البضائع المتنوعة بقيمة تبلغ 1.05 مليون جنيه .
كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن أن المحاولة الأولي كانت عبارة عن تهريب "656 شعر مستعار بوزن 42كجم، 119 عبوة وعلبة مستحضرات تجميل متنوعة"، كانت مخبأة داخل أمتعة راكب قاددم من ميناء ضاب السعودي.
اقرأ أيضا:
وذكر التقرير أن 3 محاولات الأخري كانت عبارة عن تهريب "214 بلاستيشن و سروال بالاضافة لخنجر وسيف، كانت مخبأة داخل أمتعة لـ3 ركاب قادمين من ميناء ضبا.
جمارك سفاجا تحبط تهريب مواد مخدرة ومستحضرات تجميل بـ23.19 مليون جنيه.. صور
جمارك سفاجا تضبط محاولتي تهريب لأقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات تجميل
جمارك سفاجا تحبط تهريب مواد مخدرة ومستحضرات تجميل بـ23.19 مليون جنيه.. صور
جمارك سفاجا تضبط محاولتي تهريب لأقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات تجميل
تم تشكيل لجنة فنية من " وائل السمان ،الحسين سيد ، محمد عادل ،محمد فرج ، شعبان الريس ،احمد عاشور "، وتحرير 4 محاضر ضبط وابلاغ الجهات المختصة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي