جمارك سفاجا تضبط محاولتي تهريب لأقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات تجميل

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .





بناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من مباحث ميناء سفاجا وإدارة الحرة بجمرك سفاجا برئاسة الأستاذ هشام عوض بالإشتباه فى اعتزام م . ر . ا سائق بوكالة ملاحية تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد .





وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية لتفتيش السائق عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية القادمة من ميناء ضبا السعودى فتبين وجود كيس بلاستيك يحتوي على منظفات ومواد غذائية متنوعة أسفله 61 كيس بها 58285 قرص من عقار الكبتاجون المخدر بوزن قائم 10 كيلو و 200 جرام .





وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 23114000 جنيه .





فى جانب آخر وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى تم ضبط كمية متنوعة من مستحضرات تجميل ( كريمات وشامبوهات وعطور مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب القادمين .





وبلغ التعويض الجمركي المستحق 78000 جنيه .





وقام بالضبط لجنة ضمت كلا من عمرو محمد كمال وأحمد أمين وحاتم ابوسديرة ومحمد حمدي مشرفي الحركة تحت أشراف حمدي صابر مدير المجمع ومصطفي هاشم مدير التعريفة بحضور عبدالعظيم زيدان ومحمد رفعت بمكافحة التهرب الجمركي ومحمود حمدى وعبدالله حسن بالأمن الجمركية .





قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي