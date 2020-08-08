رئيس وزراء لبنان للمتسببين في تفجير المرفأ: محدش على رأسه خيمة تحميه

قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، أنه عقب الانفجار الذي وقع في المرفأ تكبدنا خسائر كبيرة جدا؛ مشيرا إلى أن الأمر لا يرجع إلى الخسائر المالية فقط بل سقوط عدد من الشهداء.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي يذاع على فضائية "سكاي نيوز"، ان الخسائر شملت مختلف القطاعات؛ علاوة على الآثار النفسية التي وقعت في نفس اللبنانيين، موضحا انه سوف يتم محاسبة كافة المسئولين ايا كانوا.





وردد دياب: " الكل سيتم محاسبته حتى ولا أحد يتوقع أن فوق رأسه خيمة سوف تمنعه من المحاسبة".





وتابع دياب: "كيف ممكن يكون هذا المستودع بهذه الخطورة منذ عام 2013 دون اي تحرك مش غريب أن يتم ترك هذه المواد بالمرفأ لمدة 7 سنين، ومن المستفيد والتحقيق سوف يكشف الحقائق".