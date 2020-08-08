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إسقاط النخبة الحاكمة.. وزير عدل لبنان السابق: ما حدث في مرفأ بيروت جريمة إبادة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:54 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
قال  اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، إن ما حدث في  مرفأ بيروت جريمة إبادة.

وأضاف أشرف ريفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   نحن مع محاسبة الفاسدين ولكننا نرغب في محاسبة المسؤول عن إدخال المتفجرات إلى مرفأ بيروت".

 وتابع اشرف ريفي:"  لدينا اعدادا كبيرة من الضحايا والمصابين في بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت".
 
 وأكمل :" الشعب اللبناني يرغب في  إسقاط الطبقة النخبة السياسية الحاكمة  الفاسدة ".

ولفت اشرف ريفي:"   نرغب في طبقة سياسية وطنية تحقق طموحات الشعب اللبناني، تعمل على تقوية علاقات لبنان مع الدول العربية "
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