إسقاط النخبة الحاكمة.. وزير عدل لبنان السابق: ما حدث في مرفأ بيروت جريمة إبادة

قال اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، إن ما حدث في مرفأ بيروت جريمة إبادة.





وأضاف أشرف ريفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن مع محاسبة الفاسدين ولكننا نرغب في محاسبة المسؤول عن إدخال المتفجرات إلى مرفأ بيروت".





وتابع اشرف ريفي:" لدينا اعدادا كبيرة من الضحايا والمصابين في بيروت جراء انفجار مرفأ بيروت".

وأكمل :" الشعب اللبناني يرغب في إسقاط الطبقة النخبة السياسية الحاكمة الفاسدة ".





ولفت اشرف ريفي:" نرغب في طبقة سياسية وطنية تحقق طموحات الشعب اللبناني، تعمل على تقوية علاقات لبنان مع الدول العربية "