وزير عدل لبنان السابق: نحن عرب ولسنا فرسا.. ولن نكون جزءا من إيران

أكد اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، إن الوضع في لبنان في تطور مستمر والمتظاهرين في لبنان مصممون على اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، قائلا: "نحن عرب ولسنا فرسا ونرفض تدخل إيران في لبنان".





وأضاف أشرف ريفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ 4 ايام تعرض بيروت إلى انفجار في مرفأ بيروت ولدينا أكثر من 150 شهيد واكثر من 6 آلاف جريح نتيجة الانفجار".





وتابع اشرف ريفي: "بيروت تعرضت الى اضرار كبرى حتى في المباني".





وأكمل ريفي: "حزب الله حول لبنان إلى بؤرة إرهاب وباتوا يحملون السلاح في لبنان، وهناك معسكرات تدريب للحوثيين في لبنان برعاية حزب الله".





ولفت اشرف ريفي: "نحن جزء من الأمة العربية ولن نكون جزء من إيران على الإطلاق".