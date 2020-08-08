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وزير عدل لبنان السابق: نحن عرب ولسنا فرسا.. ولن نكون جزءا من إيران

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:56 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
أكد اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق، إن الوضع في لبنان في تطور مستمر والمتظاهرين في لبنان مصممون على اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، قائلا: "نحن عرب ولسنا فرسا ونرفض تدخل إيران في لبنان".

وأضاف أشرف ريفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ 4 ايام تعرض بيروت إلى انفجار في مرفأ بيروت ولدينا أكثر من 150 شهيد واكثر من 6 آلاف جريح نتيجة الانفجار".

وتابع اشرف ريفي: "بيروت تعرضت الى اضرار كبرى حتى في المباني".

وأكمل ريفي: "حزب الله حول لبنان إلى بؤرة إرهاب وباتوا يحملون السلاح في لبنان، وهناك معسكرات تدريب للحوثيين في لبنان برعاية حزب الله".

ولفت اشرف ريفي: "نحن جزء من الأمة العربية ولن نكون جزء من إيران على الإطلاق".
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