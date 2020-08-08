شاهد.. أمريكي يشهر إسلامه أمام الشيخ عبدالرحمن السديس

أعلن أحد السياح الأمريكيين أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية إسلامه على يد الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.





جاء ذلك خلال زيارته فى رحلة سياحية إلى مدينة أبها السعودية حيث نطق بالشهادتين وسط سعادة بالغة وتهليل وتكبير من جميع الحاضرين.





من جانبه أعرب الشيخ عبد الرحمن السديس عن سعادته البالغة بانضمام الأمريكي ستيف إلى الإسلام حيث قال "لقد تأمّل ستيف في الدين الإسلامي الحنيف وما تضمنه من اليسر والسماحة والاعتدال وحسن الجوار والكلمة الطيبة والتعامل الحسن والهدية المؤثرة؛ وما لمسه من الشعب السعودي من الأصالة والكرم وحسن الاستقبال والضيافة والقدوة الحسنة.





من جانبه قال ستيف إن دخوله الإسلام جاء نتيجة قناعته بوسطية الإسلام واعتداله وسماحة الدين الإسلامي.





ويعمل "ستيف" في شركة سياحية في ميامي بأمريكا، وقدم للمملكة ليستكشفها بعد قراءته عنها وعن الدين الإسلامي السمح، والاطلاع على النهضة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية المباركة "2030".



