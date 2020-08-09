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فؤاد السنيورة: انفجار مرفأ بيروت كان أشبه بقنبلة نووية صغيرة .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:02 ص
فؤاد السينورة
فؤاد السينورة
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محمد حليم قنديل

قال فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن انفجار مرفأ بيروت، كان أشبه بقنبلة نووية صغيرة.


وأضاف فؤاد السنيورة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه يجب ألا نسمح بدخول هيئات دولية في لبنان، ونحافظ على سيادته.


ونوه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إلى أن ما حدث في لبنان الأيام الماضية، هز ثقة الشعب اللبناني في الحكومة وخاصة الشباب.


وأوضح فؤاد السنيورة أن ما يحدث من مظاهرات في لبنان؛ لم يكن نتيجة لأحداث جديدة، ولكنها نتيجة لتراكمات قديمة لم يتحملها الشعب اللبناني.


وأشار إلي أن استهتار المسئولين بمرفأ بيروت، والذي أدى إلى انفجار ضخم أثار غضب الشعب اللبناني.

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