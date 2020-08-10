AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاتريك عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على طنطا بالدوري المصري.. صور

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:33 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements
محمد رشاد
قاد عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فريقه للفوز والظفر بأول ثلاث نقاط عقب التوقف أمام منافسه طنطا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي فى إطار مباريات الاسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الله السعيد التسجيل بعد عودة الحكم لتقنية الفار و احتساب ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز فى الدقيقة 48 من زمن المباراة  بعد إعاقة من لاعب طنطا إسلام فؤاد لأحمد أيمن منصور داخل منطقة الجزاء ليسدد السعيد الكرة ويحرز الهدف الأول.

وأضاف السعيد الهدف الثاني لبيراميدز فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضا لصالح بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء ، لسيددها السعيد على يمين حارس طنطا.

وتألق الدون عبد الله السعيد بتسجيل الهدف الثالث سجل الهدف الثالث فى الدقيقة 61 من زمن المباراة بعد قتال على الكرة من محمد حمدي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية أرضية قابلها السعيد بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى ليكتب الهاتريك له فى المباراة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 32 فى المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 16 فى المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يواصل الزحف نحو لقب الدوري بعد الفوز على ألافيس بهدفين .. فيديو

عودة الدوري .. طنطا يهدر فرصة التقدم على بيراميدز فى الشوط الأول

بيراميدز يتقدم بالهدف الأول أمام طنطا من ضربة جزاء.. فيديو

عبد الله ىالسعيد يضيف الهدف الثاني لبيراميدز أمام طنطا من ضربة جزاء .. فيديو

ليلة تألق الدون | عبد الله السعيد يسجل هاتريك ويتقدم لـ بيراميدز بثلاثية على طنطا

ترشيحاتنا

21 مستشفى تعود إلى العزل لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها

أحمد فتحي يقلب تويتر برسالة قوية عن النادي الأهلي

غير موسمي .. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

علي جمعة يحذر من تسمية البشر أو وصفهم بـ3 أسماء

شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

الخارجية التركية جن جنونها: قادرون على دحر تحالف الشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف ؟.. إليك السر الخطير

كتف ساقط.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

وصلة ردح ولفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها بسبب مصطفى حفناوي