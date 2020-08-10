هاتريك عبد الله السعيد يقود بيراميدز للفوز على طنطا بالدوري المصري.. صور

افتتح عبد الله السعيد التسجيل بعد عودة الحكم لتقنية الفار و احتساب ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز فى الدقيقة 48 من زمن المباراة بعد إعاقة من لاعب طنطا إسلام فؤاد لأحمد أيمن منصور داخل منطقة الجزاء ليسدد السعيد الكرة ويحرز الهدف الأول.

وأضاف السعيد الهدف الثاني لبيراميدز فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضا لصالح بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء ، لسيددها السعيد على يمين حارس طنطا.





وتألق الدون عبد الله السعيد بتسجيل الهدف الثالث سجل الهدف الثالث فى الدقيقة 61 من زمن المباراة بعد قتال على الكرة من محمد حمدي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية أرضية قابلها السعيد بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى ليكتب الهاتريك له فى المباراة.



