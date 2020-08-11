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برلمان

سيدة مسنة: شاركت فى الانتخابات عشان البلد تعدي على خير.. فيديو وصور

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 12:22 م
سيدة مسنة
سيدة مسنة
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معتز الخصوصى
التقى "صدى البلد" سيدة مسنة تدعى هانم محمد سالم جاءت للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى مقر لجنتها الانتخابية فى مدرسة العقاد بالمطرية.

وقالت إنها جاءت لتدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ: "عشان البلد تعدى على خير والدنيا تمشى..  إحنا عايزين إيه غير إن إحنا نبقى كويسين والبلد تكون حلوة".

انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.
  
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.
 
وشهدت اللجان الانتخابية اقبالا من قبل المواطنين في الساعات الاولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.
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