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محافظات

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:29 م
جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية..صور
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شمس يونس
قام محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، والتي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد لجان مدرسة القرنة الإبتدائية المشتركة، ولجان مدرسة كوم البعيرات الإبتدائية، ولجنة الوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ولجان مدرسة الضبعية الإعدادية بنات، حيث شهدت عدد من اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين مع اقتراب إنتهاء موعد التصويت.


وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من السكرتير المساعد بالمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر العميد عمرو حسن، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 833557  ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور
جولة تفقدية لمحافظ الأقصر باللجان الانتخابية.. صور
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