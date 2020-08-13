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فن

ثراء جبيل في أحدث إطلالة .. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشرت الفنانة ثراء جبيل، صورة جديدة لها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، حيث إرتدت فستانا أبيض به خطوط سوداء، وبدت بشكل أنيق.
 

يذكر أن استطاعت ثراء، أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها ، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"،  ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".



عُرفت ثراء جبيل، بثقافتها وتعمقها في الصناعة السينمائية والدرامية خاصة وإنها خريجة المعهد العالي للسينما وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في السيناريو.

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