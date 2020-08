ﻻ ﺗﻜﻦ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺘُﻜﺴَﺮ.. رسالة أحمد فلوكس عبر انستجرام

View this post on Instagram

ﻻ ﺗﻜﻦ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺘُﻜﺴَﺮ ﻭﻻ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘُﻬﺠَﺮ 🍃 ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻦ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻟﻴَّﻦٌ ﻓﻲ ﺣﺰﻡ 🍃🌷 ﻗﻮﻱٌّ ﻓﻲ ﺭﺣﻤﺔ ﺗﻮﺍﺿﻊٌ ﺑﻼ ﺧﻀﻮﻉ 🍃💞 ﻋﺰﺓٌ ﺑﻼ ﻛِﺒﺮ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻋﻴﻨﺎﻙ 🍃🌹 ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻩ ﺑﺮﻭﺣﻚ ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻈﺔ 🍃 ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭًا🍃 ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة