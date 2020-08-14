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فن

بعد أزمته الأخيرة مع هاني شاكر.. أحمد فلوكس ينشر صورة له على إنستجرام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:45 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فلوكس فى الصورة غاضبًا بتعبيرات وجه متجهم فى رسالة غامضة،مما أثار جدل بين متابعيه.

يأتي ذلك بعد نشوب أزمة بين أحمد فلوكس مع الفنان هاني شاكر أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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