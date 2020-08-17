وزير التنمية المحلية يصل إلى الغربية لتفقد عدد من المشروعات التنموية

يتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم،عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الغربية.





ووصل وزير التنمية المحلية إلى المحافظة وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .





ومن المقرر أن يقوم شعراوي اليوم بتفقد أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد علي مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الاجمالية حوالي ١٦ مليون جنيه والذي يهدف إلي خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين ، كما تتضمن الجولة أيضًا تفقد مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه ، والذي يهدف إلي رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية بالإضافة إلي حي أول وثان طنطا ، وكذا مشروع تطوير ميدان السكة الحديد والمنطقة المحيطة بها بالاشتراك مع هيئة التنسيق الحضاري بما فيها الموقف الخاص بالمحطة وهيئة البريد ، وحرصت المحافظة علي استكمال تطوير المنطقة المؤدية لمسجد السيد البدوي ، وتبلغ تكلفة تطوير الميدان حوالي ٩ ملايين جنيه و١٧ مليون جنيه لتطوير منطقة السيد البدوي.