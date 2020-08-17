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رياضة

الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:03 م
جيرالدو
جيرالدو
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محمد رشاد - كيرلس صلاح- احمد رمضان
اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف وحيد فى نهاية أحداث الشوط الأول أمام ضيفه أسوان، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز.



بداية المباراة كانت بتنظيم لاعبي الأهلي هجمة مرتدة من عمل جماعي في الدقيقة 4 انتهت بتمريرة من أفشة إلى جيرالدو الذي انفرد وراوغ الحارس ليتعرض لعرقلة ويطالب الأحمر بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستئناف اللعب.



وفي الدقيقة 9 أرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر من الدفاع ويقابلها جيرالدو برأسية إلى الشباك.


وانفرد مصطفى البدري في الدقيقة 17 بعد سباق سرعة مع أحمد فتحي عقب تلقي تمريرة خلف الدفاع ليسدد بيسراه كرة ردها القائم.


وحل ياسر إبراهيم بدلًا من محمود متولي في الدقيقة 23 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على أثرها باكيًا محمولًا على النقالة الطبية.


فريق أسوان وصل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الأهلي في محاولات لإدراك التعادل وسط حالة ارتباك دفاعي للفريق الأمر لكن لم ينجح الضيوف في استغلالها.


وحل المالي أليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ في الدقيقة 41 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على أثرها مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.


وقى الدقيقة 45 سدد محمد مجدي أفشة  تسديدة يمينية قوية من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس مسعد عوض ليمنع فرصة هدف محقق.


بعدها انحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب الفريقين ليطلق حكم المباراة طارق مجدي بانتهاء الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف الانجولي جيرالدو .
 

تسديدة يمينية قوية عن طريق محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس مسعد عوض ليمنع فرصة هدف محقق.
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري
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