الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري

بداية المباراة كانت بتنظيم لاعبي الأهلي هجمة مرتدة من عمل جماعي في الدقيقة 4 انتهت بتمريرة من أفشة إلى جيرالدو الذي انفرد وراوغ الحارس ليتعرض لعرقلة ويطالب الأحمر بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستئناف اللعب.













وفي الدقيقة 9 أرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر من الدفاع ويقابلها جيرالدو برأسية إلى الشباك.









وانفرد مصطفى البدري في الدقيقة 17 بعد سباق سرعة مع أحمد فتحي عقب تلقي تمريرة خلف الدفاع ليسدد بيسراه كرة ردها القائم.









وحل ياسر إبراهيم بدلًا من محمود متولي في الدقيقة 23 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على أثرها باكيًا محمولًا على النقالة الطبية.









فريق أسوان وصل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الأهلي في محاولات لإدراك التعادل وسط حالة ارتباك دفاعي للفريق الأمر لكن لم ينجح الضيوف في استغلالها.









وحل المالي أليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ في الدقيقة 41 بعد تعرض الأخير لإصابة خرج على أثرها مع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.





وقى الدقيقة 45 سدد محمد مجدي أفشة تسديدة يمينية قوية من حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس مسعد عوض ليمنع فرصة هدف محقق.