رئيس مدينة كفر الشيخ يشرف ميدانياً على رفع كفاءة بالوعات الأمطار| صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار كسح ورفع مياه الأمطار من جميع الشوارع بحي شرق وغرب المدينة، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد واستمرار العمل على مدار اليوم بالاستجابة للمواطنين، ورفع مياه الأمطار من جميع المناطق والشوارع الفرعية، مشدداً على الاهتمام بمحيط دور العبادة، والأبنية التعليمية، تيسيرًا على المواطنين.

جاء ذلك في إطار استمرار كسح ورفع مياه الأمطار من شوارع ومناطق حي شرق وغرب كفر الشيخ، وبناءً على تكليفات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع درجة الاستعداد، والتعامل مع مياه الأمطار فور سقوطها، ورفعها من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.

وجاءت المتابعة بحضور محمد الماوي، مسؤول المتابعة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والمهندس رأفت زيدان مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على أعمال تشغيل وصيانة بالوعات الأمطار وغرف الصرف، مع الدفع بفرق الطوارئ وسيارات الشفط لرفع كفاءة الشبكات.

كما أشرف المهندس سعد كامل مدير الشبكات على انتظام العمل بالشبكات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، وقام بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، إلى جانب متابعة إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ لأعمال رفع مياه الأمطار ورفع كفاءة الشوارع بنطاق الحي.