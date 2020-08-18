قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .. مراجعات نهائية للطلاب عبر هذا الرابط

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دعوة لجميع طلاب الثانوية العامة المقرر ان يخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.





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حيث قالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :

" أنشئ الآن حسابك الخاص على منصة thanaweya.net حتى يمكنك التسجيل في المراجعات النهائية المختلفة للعديد من المواد الدراسية لامتحانات "الدور الثاني" للثانوية العامة.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.





وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.





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