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تعليم

قبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .. مراجعات نهائية للطلاب عبر هذا الرابط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:03 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، دعوة لجميع طلاب الثانوية العامة المقرر ان يخوضوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020.


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حيث قالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : 

" أنشئ الآن حسابك الخاص على منصة thanaweya.net حتى يمكنك التسجيل في المراجعات النهائية المختلفة للعديد من المواد الدراسية لامتحانات "الدور الثاني" للثانوية العامة.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.


وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ والتي ستبدأ يوم  ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٠.


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و وفقا للجدول المعتمد تبدأ الامتحانات يوم 22 أغسطس و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020 ، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 22 اغسطس : اللغة العربية
الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية

ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط

الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية
الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ
الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى
السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا
الاحد 30 اغسطس : الديناميكا
الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل
الاربعاء 2 سبتمبر : الاحياء و الفلسفة و الاستاتيكا
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