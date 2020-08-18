مصر للطيران تسير 23 رحلة دولية منتظمة لنقل 2500 راكب على مدار اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 23 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " اثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول اديس ابابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل ، دبي، أبو ظبي"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي، حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.





وتسير أيضا، رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر ، بخلاف 4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.



