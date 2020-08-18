مصر للطيران تسير 23 رحلة دولية منتظمة لنقل 2500 راكب على مدار اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 23 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " اثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول اديس ابابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل ، دبي، أبو ظبي"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا أبوظبي ودبي، حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.
وتسير أيضا، رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر ، بخلاف 4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.
وكانت الشركة الوطنية، مصر للطيران، طالبت عملائها اعتبارا يوم السبت الماضي الموافق 15 أغسطس، الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.
وأشارت مصر للطيران، إلي أن هذا القرار يستثني السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح والركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه، وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء.