بحوزته 11 ألف دولار.. الأمن يضبط تاجر عملة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات أمكن رصد المذكور وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (30500 جنيه مصرى - 11000 دولار أمريكى).





كما تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوى العديد من الرسائل والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.



