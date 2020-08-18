بعد الحكم في قضية اغتيال الحريري.. نبيه بري: علينا أن نربح لبنان

علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.





وقال نبيه بري، في تصريحات اليوم الثلاثاء، "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض.. اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة.. يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدًا موحدًا.. وليكن لسان حال اللبنانيين.. العقل والكلمة الطيبة كما عبّر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل".





واختتم بري كلمته بقوله "مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء... وحمى الله لبنان".





وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.





ودانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.





وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.





ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة ودانت واحدًا.



