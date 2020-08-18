AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الحكم في قضية اغتيال الحريري.. نبيه بري: علينا أن نربح لبنان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:07 م
نبيه بري
نبيه بري
Advertisements
شيماء مصطفى
علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وقال نبيه بري، في تصريحات اليوم الثلاثاء، "كما خسر لبنان في 14 شباط عام 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري قامة وطنية لا تعوض.. اليوم وبعد حكم المحكمة الخاصة.. يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الرئيس الشهيد وطنا واحدًا موحدًا.. وليكن لسان حال اللبنانيين.. العقل والكلمة الطيبة كما عبّر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل".

واختتم بري كلمته بقوله "مجددا الرحمة للشهيد الحريري ولكل الشهداء... وحمى الله لبنان".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة ودانت واحدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محكمة لبنان الخاصة تكشف سر توصلها للمتهمين باغتيال الحريري

محكمة اغتيال الحريري: لا دليل مباشرا على تورط لقيادة حزب الله وسوريا في القضية

محكمة اغتيال الحريري: الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير

وزير لبناني سابق لـ صدى البلد: محكمة قتلة الحريري لن تَغفل هؤلاء الأربعة

المحكمة الخاصة بلبنان تقضي ببراءة 3 متهمين من اغتيال رفيق الحريري

أول تعليق لـ سعد الحريري بعد قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده

ترشيحاتنا

شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

مشاجرة عنيفة بين عشرات الأشخاص خارج بنزينة.. شاهد ماذا حدث

AdvertisementS

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

لانضمامه إلى هيئة أجنبية .. مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن سودانى من أصل فلسطينى

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد