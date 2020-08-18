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توك شو

السنيورة: حزب الله لن يقوم بأي عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 م
رفيق الحريري
رفيق الحريري
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قسم التوك شو
علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله".


وأضاف السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حزب الله  لن يقوم بأى عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري".


وتابع السنيورة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال فى لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أى نتيجة بشأنهم.

وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.
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