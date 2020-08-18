السنيورة: حزب الله لن يقوم بأي عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلا: "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله".
وأضاف السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حزب الله لن يقوم بأى عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري".
وتابع السنيورة، أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال فى لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أى نتيجة بشأنهم.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية، لافتا إلى أن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية.