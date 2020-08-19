أسماء نواب مجلس الشيوخ في عدد من محافظات الوجه البحري

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وصرح بأن الفائزين في الانتخابات من كل محافظة على المقاعد الفردية يبلغ عددهم 797 نائبا.
وكانت أسماء النواب في محافظة القليوبية كالآتي:
سيد عبد الحميد سالم حسن حجازي
سمير محمد البيومي
مصطفى سعيد أمين
نصيف حفناوي عفيفي
مصطفى بيومي محمد بيومي النفيلي
ونواب محافظة الدقهلية:
طارق أحمد محمد أحمد عبد الهادي
جمال عبد الظاهر خضر
محمد عبد المعطي علي السيد
عبده عطية على عيشة
ثروت فتح الباب أبو الفتوح
رضا محمد الحسيني
وأسماء نواب محافظة المنوفية:
علاء الدين ناصف طاحون
أسامة فهيم إبراهيم منصور
نواب محافظة الغربية:
أحمد على محمد حماد
إيهاب يوسف الهرميل
عمرو محمد السعيد مصباح
محمود عبد الله أحمد حسين
أحمد محمد أحمد الشعراوي