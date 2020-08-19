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تكنولوجيا

بعد ربع قرن.. تفاصيل إحالة مايكروسوفت Internet Explorer للتقاعد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:01 م
بعد ربع قرن.. تفاصيل
بعد ربع قرن.. تفاصيل إحالة مايكروسوفت Explorer للتقاعد
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قسم التكنولوجيا
بعد مرور أكثر من ربع قرن على ظهور واحد من أشهر متصفحات الإنترنت فى التاريخ Internet Explorer، قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية رائدة نظم التشغيل فى العالم، إحالته للتقاعد.

وقالت مايكروسوفت إنها أوقفت الدعم الفني والتقني والتحديثات الأمنية نهائياًَ لمتصفح Internet Explorer عبر جميع تطبيقاتها وخدماتها، مثل أوفيس 365، و وان درايف، و "أوت لوك".

كما ستوقف مايكروسوفت دعمها لمتصفح Internet Explorer عبر تطبيق الويب مايكروسوفت تيمز بداية من 30 نوفمبر القادم، ليكون الوداع الأخير لواحد من أشهر المتصفحات على الإطلاق.

وبالعودة لتسعينيات القرن الماضي تحديدًا فى عام 1995 ظهرInternet Explorer، مع نظام تشغيل ويندوز 95، الذى ظل الأنجح مقارنةً بكل نظم التشغيل، ثم بدأ التطور الطبيعي له مع كل نسخة تصدرها مايكروسوفت.

ووصل متصفح Internet Explorer  إلى قمة ذروته بنسبة إستخدام تجاوزت 95% فى عام 2002، قبل أن يتراجع بصورة درامية، ويفسح المجال تمامًا أمام "فاير فوكس" و"جوجل كروم".

جدير بالذكر أن مايكروسوفت علقت آمالها على متصفحها الجديد "إيدج"، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات منذ ظهوره الأول فى عام 2015، ومن الممكن أن يصبح منافسا للمتصفح الأشهر فى العالم "كروم" المملوك لشركة جوجل.
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