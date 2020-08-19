بعد ربع قرن.. تفاصيل إحالة مايكروسوفت Internet Explorer للتقاعد

أوفيس 365، و وان درايف، و "أوت لوك".

عبر تطبيق الويب مايكروسوفت تيمز بداية من 30 نوفمبر القادم، ليكون الوداع الأخير لواحد من أشهر المتصفحات على الإطلاق.

وبالعودة لتسعينيات القرن الماضي تحديدًا فى عام 1995 ظهر Internet Explorer ، مع نظام تشغيل ويندوز 95، الذى ظل الأنجح مقارنةً بكل نظم التشغيل، ثم بدأ التطور الطبيعي له مع كل نسخة تصدرها مايكروسوفت.



