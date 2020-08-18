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تكنولوجيا

مايكروسوفت تودع Internet Explorer وإيدج في هذا التاريخ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:54 ص
مايكروسوفت تودع Internet
مايكروسوفت تودع Internet Explorer و إيدج في هذا التاريخ
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ندى على
تستعد شركة مايكروسوفت بتوديع محرك البحث الشهير لديها Internet Explorer ، بداية من العام القادم 2021 ، حيث سينتهى دعم Explorer لتطبيقات Microsoft 365 و OneDrive و تطبيق البريد Outlook وغيرها. 

وبحسب موقع  The Verge فإن مايكروسوفت ستنهى أيضا Internet Explorer  لتطبيق مكالمات الفيديو الشهير Microsoft Teams في نهاية شهر نوفمبر القادم، كما أنها ستوقف دعمه لنظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 . 


كما تخطط مايكروسوفت أيضا لإلغاء دعم الإصدارها القديم والحالي من محرك البحث  Microsoft Edge وذلك بحلول شهر مارس من العام القادم، حيث لن يتلقى الإصدار القديم من Edge إيدج تحديثات الأمان . 

وتحاول مايكروسوفت نقل مستخدمى ويندوز 10 الحالييين إلى متصفح Edge الجديد المستند إلى Chromium، حيث ستقوم الشركة بإضافة عدد من التحديثات الجديدة من ميزات ويندوز المستقبلية. 

وتعمل شركة مايكروسوفت على القضاء على استخدام Internet Explorer ودعمه منذ سنوات، وكانت الشركة قد كشفت الشركة لأول مرة عن متصفح Edge في عام 2015 ، حيث كانت بداية النهاية لعلامة Internet Explorer التجارية، ومنذ ذلك الحين ، صنفت مايكروسوفت  Internet Explorer على أنه حل توافقى بدلًا من كونه  متصفح ، وشجعت الشركات على التوقف عن استخدام المتصفح القديم.

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