نائب: الإخوان والأتراك وتنظيم الحمدين سيدفعون ثمنا فادحا في ليبيا

أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ثقته التامة في اندحار المؤامرة القطرية الإخوانية التركية المنصوبة على حدود مصر من الجهة الغربية في ليبيا.





وقال المغازي إن زيارتي وزيرا الدفاع التركي والقطري لليبيا واجتماعهما بالميليشيات وعناصر الإخوان يؤكد استمرارهما في نسج المؤامرة والسير فيها وهو ما سيكلفهم الكثير.





وأضاف المغازي في بيان، اليوم، أن الخط الأحمر الذي وضعته مصر وبالتحديد سرت - الجفرة ما يزال رادعا للجميع ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه.





وشدد على أن الرهان الخائب للإرهابيين في ليبيا، يهيىء لهم أنهم قادرين على تحقيق أي مطامع أو إحياء الدولة الإخوانية في ليبيا والتي ماتت في مصر، وفشلت في البلاد العربية، وهو لم ولن يتحقق في ظل وجود القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي.