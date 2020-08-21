معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أصبحت كارتا محروقا بالنسبة لتركيا

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا دولة متداخلة في عدد من العواصم العربية، ولو استطاعت احتلالنا لفعلت، لافتا إلى أنه يبدو وأن تركيا أصبحت تتعامل مع الإخوان باعتبارها "كارت محروق"، لافتا إلى أن وكالة "الأناضول" الذراع الإعلامي لتركيا أصبحت تهاجم الجماعة وقالت إنها تعيش سبع سنوات عجاف وبدأ نجمها في الأفول.





وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن "العلاقات الإخوانية التركية تشهد بالفترة الحالية حالة من العداء والتوتر، عيّشوا الأتراك في أوهام وأخيرا خدوا بالهم من الأكاذيب اللي بيرددوها، فـ حليف الأمس أصبح الآن عبء على تركيا التي تتعامل مع الإخوان وقيادتهم على أنها كروت محروقة، وأصبح هناك تضييق واضح عليهم".





وأشار عبد الفتاح إلى أن الاقتصاد التركي يعيش حالة من الانعزال المتزايد عن أداء الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى، حسب تقرير لوكالة بلومبرج، وذكروا أن معدلات النقود زادت في تركيا بشكل كبير، ما يعني أن تركيا تطبع "ليرة" بشكل أكبر بكثير من المعدل العالمي لنمو عرض النقود في حدود 10.6%.