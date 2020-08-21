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رياضة

الإثارة مستمرة.. إشبيلية يضيف الثاني وإنتر يعادل النتيجة في نهائي الدوري الأوروبي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:42 م
هدف إشبيلية
هدف إشبيلية
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إسماعيل محمود
تعادل فريق إنتر مع نظيره  نادي إشبيلية الإسباني  بهدفين لمثلهما بعد مرور 35 دقيقة فقط من  المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

إنتر تقدم مبكرًا في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء تحصل عليها البلجيكي روميلو لوكاكو بعد التحام دييجو كارلوس مدافع إشبيلية معه، لينجح لوكاكو في تحويل الضربة الجزائية لهدف أول لفريقه.

إشبيلية لم يمهل إنتر كثيرًا قبل أن يعادل النتيجة بهدف عن طريق الهولندي دي يونج في الدقيقة الثانية عشر من رأسية رائعة بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله خيسوس نافاس من الجهة اليمنى.

المباراة كانت سجالًا بين الفريقين، وطالب لاعبو إنتر بركلة جزاء بعد لمس دييجو كارلوس مدافع إشبيلية الكرة بيده داخل المنطقة الجزائية، لكن الحكم لم يوافقهم الرأي، لينفعل كونتي مدرب إنتر ويتحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 17.

رد إشبيلية جاء عن طريق لاعبه أوكامبوس من تسديدة مفاجئة من على حدود منطقة جزاء إنتر في الدقيقة 22، لكنها جاورت مرمى هاندانوفيتش حارس النيراتزوري.

استمر الضغط المتبادل بين الفريقين بعد ذلك، حتى استطاع إشبيلية تسجيل الهدف الثاني عن طريق دي يونج في الدقيقة 33 من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية من زميله بانيجا.

وفي الدقيقة 35، عادل دييجو جودين النتيجة لـ إنتر من ضربة رأسية بعد دقيقتين فقط من هدف إشبيلية.
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