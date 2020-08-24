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التعليم العالي تستجيب لشكوى طالب المنصورة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:45 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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اسراء صبري
عرض الإعلامي خالد أبو بكر، شكوى من طالب كلية الآداب بجامعة المنصورة الطالب محمد أحمد علي علي أبو حسين، حيث أوضح في الرسالة أنه يعاني من مرض ما والذي يتطلب ضرورة سفره سريعا إلى الخارج.

وتابع أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون اي"، اعتقدت أن مشكلة الطالب تتمثل في الأمور المادية، ولكن أتضح أن الكلية رفضت إعطائه أذن بالسفر أو ما يلزم لحين ختم الشهادات من عميد الكلية، واسترسل قائلا: تواصلنا مع وزارة التعليم العالي وأكيد لديهم رد بخصوص هذا الأمر.

وبناء على تواصل البرنامج مع وزارة التعليم، أجري حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتصالا أوضح من خلاله أنة تواصل مع رئيس جامعة المنصورة، متابعا: نطالب بوجود الطالب أو أحد من أهله غدا في مكتب عميد كلية الآداب من أجل النظر في شكوى الطالب وحلها.
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