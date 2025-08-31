الاستعداد بالسهر والصلاة.. في عظة الأحد للقس تيودور ممدوح

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس تيودور ممدوح كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة العباسية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

علامات نهاية الزمان

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الرابع من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "علامات نهاية الزمان" في إنجيل معلمنا مرقس والأصحاح الثالث عشر، وأشار إلى خطوات الاستعداد الدائم، لكي يكون لنا نصيبًا صالحًا في السماء، وهي:

١- الالتصاق الدائم بالله.

٢- التوبة الدائمة لتنقية النفس.

٣-السير في طريق القداسة، "اُنْظُرُوا! اِسْهَرُوا وَصَلُّوا، لأَنَّكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُونُ الْوَقْتُ" (مر ١٣: ٣٣).