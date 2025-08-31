قنصلية مصر العامة في هامبورج تكرم طلاب برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية

أقامت قنصل عام مصر في هامبورج داليا عبدالفتاح، حفل تكريم للدفعة الحالية من طلاب برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد في المنطقة العربية (MLEA)، وذلك بمناسبة زيارتهم إلى مدينة هامبورج في إطار البرنامج الأكاديمي المشترك بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية القانون بجامعة هامبورج.



وشارك في تكريم الخريجين كل من البروفيسور ستيفن فويت رئيس معهد الاقتصاد والقانون، ومدير برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد في المنطقة العربية، والدكتور أحمد عبد الخالق عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعضو البرنامج، والدكتور محمد الغريب نائب منسقة البرنامج بهامبورج.



وأعربت القنصل العام داليا عبدالفتاح ، في كلمتها، عن اعتزازها بهذا البرنامج المتميز الذي يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الأكاديمي بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى دوره في إعداد كوادر شابة قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير النظم القانونية والاقتصادية في المنطقة العربية.



ونوهت القنصل العام في هذا الاطار، إلى أن برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد في المنطقة العربية (MLEA) قد تم تدشينه عام ٢٠١٥، بهدف تزويد المشرعين والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الفاعلين في المجال القضائي بالأدوات العلمية المستندة إلى المنهجية الاقتصادية والعلوم الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز القدرة على صياغة السياسات والتشريعات بصورة أكثر فاعلية.



واختتمت القنصل العام كلمتها بالتأكيد على حرص القنصلية العامة المصرية في هامبورج على دعم ورعاية الطلاب والبرامج الأكاديمية المشتركة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين الشعوب ودفع مسيرة التنمية المستدامة.