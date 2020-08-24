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أخبار العالم

بعد إثبات فشله.. أردوغان يعبر عن غضبه من انخفاض التصنيف الائتماني لـ تركيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انخفاض التصنيف الائتماني لبلاده الذي بات سلبيًا، أي أن تركيا أصبحت غير جديرة بالثقة للاستثمار بها، معتبرا أن هذا الأمر لا يتسق مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود، بحسب ما نقلته "الأناضول".

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للاقتصاد التركي، نظرا لتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أصبح الوضع في تركيا مثيرا للقلق بشكل خاص بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا إلى "-BB".

ويقل التصنيف الائتماني الحالي لتركيا بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.

وأضحت "فيتش" أن هذا التراجع في التصنيف يرجع إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية.

كما أشارت الوكالة أيضا إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد، ولجأ البنك المركزي التركي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطًا مستمرًا منذ سنوات.

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