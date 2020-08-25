لنقل أكثر من 2500 راكب.. مصر للطيران تسير 30 رحلة جوية لعدة وجهات دولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 30 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 2500 راكب.











وتسير مصر للطيران، رحلاتها إلى وجهات: " أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، دبي، أبوظبي"، بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة عدا وجهات دبي وأبوظبي، حيث تسير رحلتين إلى هناك.









وتسير أيضا مصر للطيران، ٤ رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة، الدمام، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلي كل من أسوان والأقصر، ورحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.







