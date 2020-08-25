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برلمان

صلاح فوزي: البرلمان ملزم بالانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:47 م
الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري
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أحمد أيمن
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إنه لا يوجد مانع دستوري من انعقاد دور سادس خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان الحالي، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لكنه لم يحدد عدد أدوار الانعقاد.

وتنص المادة 115 من الدستور على أنه: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور". 

ويستمر دور الانعقاد العادى -وفقا للمادة السابفة" لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دور الانعقاد السادس يستمر 3 أشهر فقط لكنه لن يخالف الدستور، حيث نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

وفي شرح المادة السابقة، قال الفقيه الدستوري: "كان من الطبيعي أن يكون موعد أول انعقاد لمجلس النواب في بداية فصله التشريعي قبل أول خميس من شهر أكتوبر عام 2015، لكن تم تأجيل الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لمقاعد الفردي".

وتابع: "لذلك بدأ المجلس الحالي أولى جلساته في 10 يناير 2016، بعد 3 أشهر من موعد استحقاق الانعقاد، وبناءا عليه استمر دور الانعقاد الأول 7 شهور و26 يوم فقط وكذلك سيتمر دور الانعقاد الخامس لمدة 3 أشهر فقط".

وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنه لا يجوز دستوريا مد دور الانعقاد الخامس حتى نهاية عضوية البرلمان في 9 يناير 2021، نظرا لأن الدستور ألزم المجلس بالانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما يجوز لرئيس الجهورية دعوة البرلمان للانعقاد قبل موعده في اكتوبر".
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