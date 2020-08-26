بعد لقاء بومبيو.. ملك البحرين يشيد بدور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة

أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، اعتزاز المملكة بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة.





جاء ذلك خلال إستقباله وزر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء في قصر الصخير، في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة.





ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، رحب ملك البحرين بوزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك وبخاصة في الجوانب السياسية والإقتصادية وغيرها، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.





كما بحث الجانبان المستجدات التي تشهدها المنطقة و المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار والسلام فيها ، بالإضافة الى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي ، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.





وشدد آل خليفة في هذا الجانب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.





وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الايرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي .





ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره وتقديره للملك على حفاوة الإستقبال، وأكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.





ونشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ذكر فيها أنه ناقش مع ولي عهد البحرين وحدة دول الخليج في مواجهة إيران.





وكتب بومبيو في تغريدته "التقيت اليوم ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة وناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".



