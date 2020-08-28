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أخبار العالم

مصدر في الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيدعو اللبنانيين لتشكيل حكومة إصلاحية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 ص
ماكرون سيدعو اللبنانيين
ماكرون سيدعو اللبنانيين لتشكيل حكومة مهمتها إجراء إصلاحات
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سمر صالح
أكد مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعو اللبنانيين خلال زيارته المقبلة إلى بيروت لتشكيل حكومة مهمتها إجراء إصلاحات.

وفي سياق متصل أطلقت منظمة اليونيسيف صرخة تحذيرية بشأن سكان العاصمة اللبنانية بيروت، محذرة من أن 300 ألف شخص في بيروت لا يزالون يواجهون نقصا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية.

وذكرت المنظمة في بيان أن الانفجارات فاقمت من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، المتزعزعة أساسا، في منطقة بيروت الكبرى حيث تضرر عدد كبير من خزانات المياه وأنظمة السباكة في المباني القريبة من الانفجار ".
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