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مرأة

بـ بفستان مجسم.. رولا سعد في إطلالة تبرز أنوثتها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:21 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران


شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهرت رولا سعد  بفستان ازرق مجسم على الجسد عاري الكتفين وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها واكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وكتبت رولا سعد معلقة على صورتها قائلة: "‏‏‏كُن سعيدًا في كل لحظة، فكل لحظة هي جزء من حياتك، لا تُضيع أجزائها فيما لا يستحق".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


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