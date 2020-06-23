رولا سعد تشعل إنستجرام بصور جديدة وتقدم رسالة لجمهورها..شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت رولا بإطلالة صيفية تميزت بـ توب موڤ عارى الخصر مع بنطلون بنقاشات عصرية.





وكتبت معلقة على صورتها :"القلوب الجميلة مثل الذهب لا تصدأ حتى لو انهكها التعب فمجرد مسحها بكلمك جميلة يظهر بريقها مرة اخرة "





وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.



