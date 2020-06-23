رولا سعد تشعل إنستجرام بصور جديدة وتقدم رسالة لجمهورها..شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهرت رولا بإطلالة صيفية تميزت بـ توب موڤ عارى الخصر مع بنطلون بنقاشات عصرية.
وكتبت معلقة على صورتها :"القلوب الجميلة مثل الذهب لا تصدأ حتى لو انهكها التعب فمجرد مسحها بكلمك جميلة يظهر بريقها مرة اخرة "
وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.
أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
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القلوب الجميلة مثل الذهب.. لا تصدأ حتى لو انهكها التعب.. فمجرد مسحها بكلمة جميلة يظهر بريقها مرة اخرى..💝🌺 chic#beauty#streetfashion#rolasfashion #glamour#singer#snapshat#superstar#love#famous#rolasaadlovers#pretty#stylish#blonde#instafashion#fashion#fashionista#trendyclothes#makeup#haircolor#hairstyles #كورونا#photography #photooftheday #photo #photographer#coronavirus #coronavirus #sports