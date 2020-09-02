خلال 60 يوما.. مصر للطيران نقلت 348 ألف راكب على متن 1725 رحلة جوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أن إجمالي عدد رحلاتها الجوية التي سيرتها منذ عودة الطيران إلى المطارات المصرية، في أول يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 1725 رحلة جوية نقلت على متنها 348 ألف راكب، بنسبة امتلاء تراوحت ما بين 50 إلى 60%.





وأوضحت مصر للطيران، أنه على مدار الشهرين الماضيين، سيرت 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 70 رحلة شارتر إلى المطارات السياحية.





وتطبق مصر للطيران، اعتبارًا من مطلع سبتمبر الجاري، قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي مطار القاهرة وبعض مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوقت المحدد للرحلة .



