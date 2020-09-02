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أخبار البلد

خلال 60 يوما.. مصر للطيران نقلت 348 ألف راكب على متن 1725 رحلة جوية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أن إجمالي عدد رحلاتها الجوية التي سيرتها منذ عودة الطيران إلى المطارات المصرية، في أول يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغ 1725 رحلة جوية نقلت على متنها 348 ألف راكب، بنسبة امتلاء تراوحت ما بين 50 إلى 60%.

وأوضحت مصر للطيران، أنه على مدار الشهرين الماضيين، سيرت 1402 رحلة دولية و253 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 70 رحلة شارتر إلى المطارات السياحية.

وتطبق مصر للطيران، اعتبارًا من مطلع سبتمبر الجاري، قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي مطار القاهرة وبعض مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوقت المحدد للرحلة .

ووفقا لسلطة الطيران المدني المصري، فإن القرار لايسرى على الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب)، فضلا عن أن القادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط يمكن للراكب إجراء تحليل PCR فور صوله المطار مقابل ٣٠ دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه.
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