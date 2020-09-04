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أخبار العالم

المكسيك تعلن المشاركة في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي ضد كورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، مساء الخميس أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في أكتوبر المقبل.

وقال إبرارد في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" إن اللقاح قد يتم توريده للمكسيك، ثم سيقوم آلاف المتطوعين باختباره الشهر القادم، في حال وافقت على ذلك الهيئات المكسيكية المعنية.

وكان إبرارد قد صرح في وقت سابق بأن 2000 متطوع مكسيكي سيشاركون في الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وأصبح اللقاح المذكور أول لقاح ضد فيروس كورونا مسجل في العالم.

 وأبدت نحو 20 دولة اهتماما باللقاح الروسي، كانت من بينها المكسيك التي تسعى للمشاركة في تحالفات دولية مختلفة معنية بتطوير لقاح ضد الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 60 ألف شخص في المكسيك.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أنها لن تبيع لقاح كورنا لكنها ستقوم بتصدير تكنولوجيا إنتاجه، برغم الجدل القائم حول فعالية ما أعلن من لقاحات في الوقت الحالي.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.
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