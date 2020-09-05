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مخالفات البناء.. أحمد موسى يفتح المداخلات للمشاهدين.. ومسئول الإسكان يجيب.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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هاني حسين
فتح الإعلامي أحمد موسى، المداخلات الهاتفية، للمشاهدين؛ للرد على كل التساؤلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء.

وَرَدّ رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني، على أعمال البناء والإسكان، على تساؤلات المواطنين.

وقال رأفت شميس، إن هناك لجنة في الوزارة للرد على شكاوى المواطنين، فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء .

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  القانون  شكل لجنة تظلمات  يشكلها المحافظ  لجلب حق المواطن فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء ".

واستطرد رأفت شميس:"  كتاب دوري من الوزارة  بطريقة عمل اللجان التي تعاين مخالفات البناء "، مضيفا:" هناك مشاكل في تنفيذ القانون وليس عوار في مواد القانون".
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