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الإسكان: مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعليه التقدم للتصالح في مخالفات البناء

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:10 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن  قانون التصالح في مخالفات البناء يخاطب  ذوي الشأن وصاحب المصلحة، مضيفا:" يمكن لـ اصحاب الوحدة السكنية  ان يقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك العقار بعد التصالح".

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المتواجد في  الوحدة السكنية  يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ".

وتابع :" مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعلى جميع ملاك العقار المخالف الاتفاق للتصالح في مخالفات البناء ".

واكمل :"  القانون حدد التصالح على كل وحدات العقار وليس جزء من الوحدات"، مضيفا:"  الدولة اعطت فرصة للتصالح بالتقسيط بدون فوائد وفق القانون".

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