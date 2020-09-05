الإسكان: مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعليه التقدم للتصالح في مخالفات البناء

وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المتواجد في الوحدة السكنية يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ".