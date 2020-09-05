الإسكان: مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعليه التقدم للتصالح في مخالفات البناء

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يخاطب ذوي الشأن وصاحب المصلحة، مضيفا:" يمكن لـ اصحاب الوحدة السكنية ان يقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك العقار بعد التصالح".
وأضاف رأفت شميس في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المتواجد في الوحدة السكنية يتقدم للتصالح في مخالفات البناء ".
وتابع :" مالك الوحدة السكنية صاحب مصلحة وعلى جميع ملاك العقار المخالف الاتفاق للتصالح في مخالفات البناء ".
واكمل :" القانون حدد التصالح على كل وحدات العقار وليس جزء من الوحدات"، مضيفا:" الدولة اعطت فرصة للتصالح بالتقسيط بدون فوائد وفق القانون".