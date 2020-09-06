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حوادث

ضبط 59 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة فى حملات أمنية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:36 م
طرب من مخدر الحشيش
طرب من مخدر الحشيش
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من استهداف بؤرتين إجراميتين وضبط 59 طربة لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة.

رصدت الإدارة بؤرتين إجراميتين بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتهما عدة عناصر إجرامية خطرة (بقرية عرب العمايم بدائرة مركز شرطة منفلوط ، قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة أسيوط ) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى .

تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط بؤرة قرية عرب العمايم - دائرة مركز شرطة منفلوط وتم ضبط ( 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,800 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 95 قرص من عقار الكبتاجون المخدر- 44 قرص من عقار الترامادول المخدر - كمية لمسحوق بنى اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة - بندقية آلية - عدد ( 5 ) خزن أسلحة نارية وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - عدد 2سيارة - عدد 3 هواتف محمولة -  2 ميزان - سلاح أبيض) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمسكنه.
 

وتم استهداف بؤرة قرية الزاوية - دائرة مركز شرطة أسيوط و تم ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سيارة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة) بحوزة ( عدد 5 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط – لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم .

 وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و 700 ألف جنيه) تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
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