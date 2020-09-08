السودان: دعم مصر السخي يرسخ العلاقات بين البلدين

قالت الدكتورة امل الفاتح، مدير ادارة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الدعم المصري يأتي امتدادًا للدعم السخي من قبل الحكومة المصرية لشعب السودان إبان جائحة كورونا والآن لمقابلة آثار الفيضانات والسيول، وأضافت الفاتح أن هذا الدعم يرسخ للعلاقات القوية المتأصلة بين البلدين.





ووصلت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد طبي مصري وكان فى استقبالها بمطار الخرطوم دكتور أسامة عبدالرحيم وزير الصحة المكلف والمستشار نادر زكي القائم بالاعمال في السفارة المصرية بالخرطوم ودكتورة أمل الفاتح عبدالله مدير إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية.





ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المستشار نادر زكي قوله إن زيارة دكتورة هالة زايد تأتي في اطار الجسر الجوى الذي بدأ يوم الاحد الماضي بمعدل طائرتين كل يوم وسوف يتواصل الجسر حتى يوم الجمعة القادمة، وذلك تلبية للاحتياجات السودانية لمواجهة اثار الفيضانات والسيول.





وأضاف أن الوفد الطبي المرافق لوزيرة الصحة مكون من 20 طبيبًا في مختلف التخصصات بجانب ممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، سوف ينتشر فى أربعة مناطق متضررة من جراء السيول والفيضانات تحددها وزارة الصحة السودانية ويستمر عمله لمدة عشرة ايام.





وكشفت مدير إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية عن عقد جلسة مباحثات بين وزيري الصحة في البلدين غداُ للتشاور حول الوضع الصحي في السودان ومستقبل الشراكة الصحية بين البلدين.



