كواليس زيارة الخطيب لفريق سلة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في نهائي دوري السوبر.. صور

اجتمع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مع لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، في معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الرابعة من مواجهات نهائي دوري السوبر، التي يحتاج الأهلي إلى الفوز بها لمعادلة النتيجة مع المنافس بمجموع الفوز في مباراتين لكل فريق.





ووجه الخطيب رسالة إلى لاعبي كرة السلة قائلا:" الجمهور ينتظر فوزكم بالمباراة اليوم والتتويج باللقب يوم السبت المقبل فكونوا على قدر المسؤولية و أكملوا جهدكم وتوجوه بالفوز بالبطولة".





وشد الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.



