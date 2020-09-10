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أخبار العالم

أرامكو تعلن زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال سبتمبر بالسعودية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط في البلاد، عن الأسعار الجديدة للوقود، عقب مراجعتها الدورية خلال شهر سبتمبر. 


ووفقا للمراجعة التي أعلنت عنها أرامكو، فإنه تقرر أن تكون الأسعار على النحو الآتي: 


بنزين91: 1.47 ريال لكل لتر بدلا من 1.43 ريال في شهر أغسطس. 


بنزين 95: 1.63 ريال لكل لتر بدلا من 1.60 ريال في شهر أغسطس


والديزل 0.52 لكل لتر، والكيروسين 0.70، وغاز البترول المُسال 0.75. 


وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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