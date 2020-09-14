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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـ تصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ 21 سبتمبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:30 م
محكمة
محكمة
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أحمد مهدي
أجلت المحكمة المختصة، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، لجلسة 21 سبتمبر؛ تأجيلا إداريا.

وكانت المحكمة المختصة، أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".


وعاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، والمُشدد 15 سنة لـ 4 متهمين و4 أخريين بالمشدد 10 سنوات، ومُعاقبة 4 متهمين أخريين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات ، وقررت إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص الولائي بنظر محاكمتهم.
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