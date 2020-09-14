تأجيل محاكمة المتهمين بـ تصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ 21 سبتمبر

أجلت المحكمة المختصة، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، لجلسة 21 سبتمبر؛ تأجيلا إداريا.





وكانت المحكمة المختصة، أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".







