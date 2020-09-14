ترتديان الكمامة.. إيداع حنين حسام ومودة الأدهم قفص الاتهام خلال جلسة الاستئناف

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، نظر ثاني جلسات استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.





وأودع حرس المحكمة المتهتمين قفص الاتهام، حيث ظهرتا ترتديان "الكمامة" وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.









واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.



