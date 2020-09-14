قبل ماتروح المرور.. شروط وإجراءات الفحص الفني للسيارة

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حيث يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما ، كما يجب أن تكون المركبة فى حالة صالحة للاستعمال.





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ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها فى الحمولة أو فى المركبة أو أجزائها فى أى نص فى هذه اللائحة.





الشروط الواجب توافرها فى مركبات النقل السريع





- القاعدة "الشاسيه"

يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أى معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلى من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها .





ولا يجوز إجراء لحامات أو وصلات فى القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والاجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها .





ولا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على 50% من المسافة بين محورى العجلات مع مراعاة أن يكون القياس من منتصف المسافة بن المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها .





ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلى على تقرير الفحص الفنى أو الإفراج الجمركى ، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة ( الشاسيه ) من المصنع المنتج .





ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة





الجنوط :

يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أى لحام بها .





الإطارات :

يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بإنزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصف مليمتر .

ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما ، كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة .





التعليق :

يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الإهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفى بأغراض إستخدام المركبة وطبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .





محاور العجلات "الأكسات"

يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة فى مكانها حسب تصميم ا لمركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أى لحام .

كما يجب أن تخلو من أى صوت غير عادى .





الفرامل

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم فى سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب .





المحرك "الموتور"

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهى بالوزن الأقصى لها . ويشترط فى محرك المركبة القاطرة فى مجموعة ( مقطورات أو نصف مقطورات مع ( القاطرة ) ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملى لكل طن مترى واحد .





أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق .





أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه ( الكبود ) سليما محكم الإغلاق .





أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ . وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .





دورة الوقود

يجب توافر الشروط الآتية فيها :

أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها .

أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم .

أن تكون ماسورة العادم ( الشكمان ) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للإستعمال وتفى بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادى.

فى حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعى كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة فى هذا المجال تفيد إستيفاء التجهيزات لإشتراطات الامن والمتانة .

فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج .





دورة التبريد :

يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدى الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياة أو البخار وفى حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للإستعمال فعلا .





جهاز القيادة

يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة . ولا يسمح بإجراء تعديل فى مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة .





ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز إستثناء فى حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفى الأيسر للسيارة .

فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة فى هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة .





الشبكة الكهربائية

يجب أن تكون جميع أسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ .





ويجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة فى صندوقها فى مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة ( الكاروسيرى ) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .





ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر ( فيوز ) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .





جسم السيارة

يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا .





وأن تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة .

كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة .





وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الإستعمال ومحكمة عند إغلاقها .





ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله .





وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة .





ويجب أن يكون زجاج السيارة من النوع المأمون ( تربلكس ) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أى مواد أو أشياء على الزجاج .

وأن يكون الزجاج الأمامى مصنوعا من مادة لا تحدث جراحا إذا تحطمت .





وأن يكون مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء فى وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدى إلى إجهاد النظر .





ألا يحول فى حالة الكسر دون الإستمرار فى رؤية الطريق بوضوح .





يجب أن يكون مجهزا بحواجز الشمس المتحركة الداخلية .





الأنوار

يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للإستعمال





العواكس

يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح فى جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفى فى الدراجات النارية بعاكس خلفى واحد .وتكون العواكس الخلفية فى جميع المركبات طبقا لتصميمها وبما يؤدى الغرض منها.





المرآة العاكسة

يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح.أما سيارات النقل والأتوبيس وسيارات نقل الموتى فيجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة فى مجال رؤية القائد .





مساحات المطر

تزود كل مركبة ذات زجاج أمامى ( وخاصة السيارات ) بمساحتى مطر تعملان آليا وتفيان بالغرض المطلوب .





حاجز التصادم

يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامى وآخر خلفى وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفيا بالغرض منهما كما يحب أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتا محكما ولا يجوز إجراء أى إضافات أو إزالات تخالف التصميم الأصلى للمركبة .





الطلاء

يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون ( الدوكو أو ما يماثله ) وأن يكون الطلاء ثابتا على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة .





أجهزة الإطفاء