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محافظات

منها منطقة روميل.. سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير المدينة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد اللواء أشرف مصطفى إبراهيم سكرتير عام محافظة  مطروح يرافقه اللواء ماجد البرى قائد الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، عددا من المشروعات الجارية بعدد من الشواطئ والكافتيريات والمتنزهات ،والتى يتم تنفيذ تطويرها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.
وتم المرور على  أعمال تطوير منطقة روميل وتفقد ما تم تنفيذه من أعمال التطوير للكافتيريات والمشايات والمساحات الخضراء التى تم تجهيزها بالمنطقة و تجهيز كافة المنشآت  التى تقوم على خدمة المصطافين بشاطئ روميل.

 ووجة بالاهتمام بالنظافة مع المتابعة المستمرة للأعمال الجارية تيسيرا علي المواطنين وزوار المحافظة. 

كما تم المرور على حديقة متنزه  كليوباترا و تفقد أعمال التطوير خاصة بتنفيذ اعمال حمام السباحة ، موجها لشركة كهرباء البحيرة بمطروح بسرعة توفير مصدر التيار الكهربائى لتشغيل حمام السباحة و توفير مولد كهربائى لتشغيل الحمام.

كما تم تفقد حديقة النصر الخاصة بالقوات المسلحة كنموذج لأعمال التطوير وكمتنزه ومتنفس متميز لخدمة اهالى مطروح وما بها من تطويرات  كحمام السباحة وصالات الألعاب الرياضة والجيم .

كما تم متابعة وتفقد ما  تم من تطويره بشاطئ الغرام من تجهيز الشاليهات الموجودة بالمنطقة والتى تخدم مصطافى مطروح موجها بضرورة اهتمام القائمين على الادارة بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشاطئ . 

كما تم المرور أيضا على منطقة حمام وشاطئ كليوباترا وتفقد أعمال التطوير الاخيرة والممشى الزجاجى مع أهمية  الحفاظ والاهتمام بنظافتها مع متابعة  تحصيل قيمة رسوم دخول الزائرين للشاطئ وتوفير المورد الدائم لأعمال الصيانة والحفاظ على المظهرالحضارى والجمالى.

فى حين أكد عدد من المصطافين علي إعجابهم  بما تم انجازه فى أعمال التطوير التى تمت بعدد من الشواطئ  وارتياحهم الشديد لهذه الأعمال المتميزة والخدمات المقدمة للزائرين .

بينما أشاد اللواء أشرف مصطفى ابراهيم سكرتيرعام محافظة مطروح بالجهود والأداء المتميز للشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية فى تنفيذ تطوير عدد من المواقع والأماكن الشاطئية والحدائق والكافتيريات العامة .
منها منطقة روميل.. سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير المدينة
منها منطقة روميل.. سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير المدينة
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